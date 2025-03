Detingut un turista amb un còctel de droga a l’habitació de l’hotel

La conducta “sospitosa” d’un client de 37 anys i l’olor de marihuana que altres hostes havien percebut va dur dilluns els responsables d’un hotel de Canillo a alertar la policia. I l’avís va acabar amb la detenció de l’home com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Segons va indicar el cos d’ordre, quan els agents especialitzats en delictes contra la salut pública van accedir a l’habitació on s’allotjava, van veure, sobre una taula, restes de cocaïna, embolcalls amb tusi i dues pastilles. L’escorcoll es va completar amb l’ajuda d’un guia caní i un gos especialitzat en detecció d’estupefaents i el còctel total comissat van ser 4,47 grams de tusi; 0,96 grams de cocaïna; 17,46 grams d’un polsim barreja de metamfetamina, heroïna i ketamina; dues pastilles d’èxtasi, i sis dosis l’LSD. El turista també tenia 800 euros en efectiu.

La policia també va informar de la detenció, en aquest cas dimarts i a la frontera francoandorrana, d’un altre home, turista de 44 anys, que tenia una ordre de recerca judicial activa amb detenció per la presumpta vinculació amb una banda organitzada dedicada al contraban de tabac. En concret, es tracta d’una persona relacionada amb l’operació Constel·lació, un operatiu contra el tràfic il·lícit de tabac i el blanqueig de diners que l’any 2021 va permetre detenir quatre persones. La investigació va determinar que l’organització hauria operat amb mercaderia il·lícita per un valor superior als 125.000 euros entre el març i el juny d’aquell any.

Durant la setmana s’ha arrestat tres conductors per positiu d’alcoholèmia. Es tracta d’un home de 42 anys a qui es va controlar amb una taxa d’1,20; un altre home de 55 anys amb un positiu de 2,45, i un jove de 22 anys que va intentar fugir del control de policia a la CG-2, a l’altura d’Incles, fins que es va aturar a Grau Roig. El test d’alcoholèmia va donar com a resultat 1,04 grams d’alcohol per litre de sang. Finalment, un no resident de 44 anys va ser arrestat al Pas de la Casa per desobeir una ordre d’expulsió administrativa.