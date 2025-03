Demòcrates esmena gairebé la totalitat de la llei al dret de l'oblit sanitari

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Demòcrates ha presentat vuit esmenes a la Proposició de llei per fer efectiu el dret a l'oblit sanitari, presentada pel grup Socialdemòcrata. Una quantitat reduïda d'esmenes que, tot i això, "modifiquen, pràcticament la totalitat de la llei". Segons el grup parlamentari Demòcrata, la voluntat "ha estat fer un text autònom i no una modificació de la llei d'assegurances com pretenia el PS".

La segona esmena estableix els terminis per fer prevaldre el dret a l'oblit. En aquest sentit, les persones que han patit càncer no hauran de comunicar-ho a l'entitat asseguradora una vegada hagin transcorregut cinc anys des de la finalització de la teràpia, així com les persones que hagin patit hepatitis C. Pels afectats per al VIH, Demòcrates vol establir el dret a la no discriminació en cas que es trobin en situació clínica i biològica estable. Així mateix, inclou un capítol en referència al règim sancionador en cas d'incompliment, que regularà l'Autoritat Financera Andorrana.

D'altra banda, s'ha introduït una esmena per incloure les infraccions previstes en la proposició a la Llei d'assegurances i reassegurances. Demòcrates estableix que l'entrada en vigor sigui dotze mesos després de la seva publicació al BOPA.