El Cor de Cambra del Palau emplena el Centre de Congressos

La Temporada MoraBanc - Andorra la Vella ha conclòs la seva 30a edició amb un concert del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana centrat en el romanticisme. Inspirat en les Schubertíades, un tipus de concert que té com a objectiu fer un homenatge al compositor austríac Franz Schubert, el Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha pogut gaudir dels recitals musicals del segle XIX amb la presència, no només de la música, sinó també de famílies, amics i artistes que s'han apegat per gaudir d'un concert on s'han interpretat peces de Schubert, Des Tages Weihe, Ständchen i Frühlingstraum, però també composicions de Beethoven, Haydn i Rossini.