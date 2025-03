Concòrdia confia d’ampliar la presència arreu del territori

El sistema electoral obliga a mirar pel retrovisor cap a les parròquies. La irrupció de Concòrdia a les generals del 2023 es va traduir en cert distanciament del votant respecte als partits tradicionals i una confiança que, mesos més tard, li va permetre assolir la victòria a Sant Julià de Lòria sota la marca Desperta Lauredià i participar en la cogestió en els dos comuns de les parròquies centrals. La mà de ferro que va exhibir DA en el vot parroquial els comicis passats fent-se amb 11 dels 14 seients del Consell sembla difícil de repetir, per això a Concòrdia no neguen l’objectiu d’articular una base més gran i sòlida per al seu projecte més amunt de la vall del Madriu. “Volem comptar amb més presència arreu del territori”, va comentar el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, en una conversa amb el Diari. En aquest sentit, va afegir que tenen “la voluntat” de poder oferir la proposta a tots els andorrans, incidint que “també pensem en les parròquies altes”.

Les paraules del líder de Concòrdia no passen gens desapercebudes si s’aborden des d’una perspectiva nacional, ja que això suposa sortir de la zona de confort i aspirar a recollir part del descontentament del votant i les formacions locals agrupades sota la marca DA. En aquest treball de fons és on consideren que hi pot haver la clau d’una futura majoria, a atreure els partits locals i a convertir la votació en un tot o res per aglutinar, també, els indecisos que surten pel carril de l’esquerra. “Hi esperem arribar”, referma Escalé, que avisa que ja se’ls comença a tenir en compte al nord del país. “Notem que estem presents a totes les parròquies”, va apuntar.

Tot i això, el polític creu que és “prematur” anticipar pronòstics i no considera que el votant sol castigar el partit que governa. “La història política recent d’Andorra demostra que es pot perfectament obtenir un bon resultat en aquelles parròquies en les quals ja estàs present.” Un escenari, però, que amb temes com l’habitatge o l’acord amb la Unió Europea pot sacsejar l’actual tauler polític. “Estic segur que l’escenari polític canviarà i canviarà a tot arreu. Canviarà a parròquies altes i canviarà al sud”, assegura. Escalé, però, és conscient que l’estratègia pot ser compartida i bidireccional, així com ells apunten al nord del país, DA pot mirar cap al sud, als territoris perduts a les comunals, un fet que veu “possible”.