Casal pregunta sobre els mecanismes de diàleg i concertació socials

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, ha entrat una pregunta oral en relació als mecanismes de diàleg i concertació socials. En concret, demana a l'executiu els terminis previstos per Govern per encomanar la tasca que l'executiu va traslladar al Consell Econòmic i Social (CES) sobre un estudi de propostes per enfortir els mecanismes de diàleg i concertació social. També demana per les alternatives en cas que no s'arribi a un acord entre personal i sindicats.