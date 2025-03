El perill d'allaus s'eleva a fort per les pluges intenses previstes per demà

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La pertorbació Martinho, que entrarà amb força al Principat demà, ha provocat l'activació de l'avís groc arreu del país per fort vent i pluja intensa, segons informa el servei meteorològic. L'avís per vent s'activarà a partir de les nou d'aquesta nit i estarà actiu fins a les sis de la tarda de demà. Les rafegues de vent podrien arribar als 80 quilòmetres per hora als fons de vall i als 120 quilòmetres per hora en altitud. Respecte a la pluja, l'avís groc s'activarà entre les 12 hores i les 15 hores de demà, per acumulació de pluja en poca estona arreu del país. Aquest esdeveniment provocarà que el risc d'allaus se situï al nivell 4 sobre 5 a partir d'aquesta tarda i fins demà a la tarda. En aquest sentit, Protecció Civil ha activat una prealerta per perill d'allaus fort a tot el Principat. Es recomana que es limitin les activitats i sortides a la muntanya i que es prioritzin els recorreguts habilitats per les estacions d'esquí. Davant la previsió meteorològica, el Ministeri d'Educació i Universitats ha decidit cancel·lar l'esquí escolar de divendres.

La cota de neu se situarà als 2.500 metres demà al matí, però al migdia, l'entrada d'aire fred provocarà un descens sobtat d'aquesta, situant-la per sobre els 1.500 metres. A la tarda, la cota s'enfilarà fins als 1.800 metres, apunta el servei meteorològic, tot esmentant que l'entrada d'aire fred pot produir convecció que deixi activitat elèctrica.

Les temperatures mínimes de demà es mantindran igual que les d'avui, però les màximes poden baixar fins a 7 graus a la capital, no superant demà els 10 graus, o 3 graus a 1.500 metres, on la màxima també serà de 10 graus.