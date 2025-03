Ariadna Soro revela els mites i veritats de la física quàntica

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La professora i doctoranda de la Chalmers University of Technology de Göteborg (Suècia) Ariadna Soro va començar el cicle de conferències El fascinant món de la física quàntica a l’auditori MoraBanc.

Aquest cicle, impulsat pel professor de l’Agora International School Carlos Moreno, s’organitza amb motiu de la declaració del 2025 com a Any internacional de la ciència i la tecnologia quàntiques per part de les Nacions Unides. En la seva intervenció, Soro va desmuntar mites i va exposar les veritats sobre les tecnologies quàntiques davant d’un públic molt interessat i curiós, que va esgotar les places disponibles en pocs dies. La professora va explicar què és la física quàntica, com s’aplica en l’actualitat i quines possibilitats ofereix de cara al futur per millorar la vida de les persones.