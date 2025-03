Un any de presó ferma per tràfic de cocaïna

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Corts ha confirmat la condemna de dos anys de presó per a un home acusat de tràfic de cocaïna i consum de substàncies estupefaents en un local nocturn del Pas de la Casa. L’acusat haurà de complir un any de presó de manera ferma, mentre que el segon any queda condicionat al seguiment d’un tractament de deshabituació.