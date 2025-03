Andorra tornarà a acollir l'Assemblea Regional Europa a l'octubre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra tornarà a acollir l'Assemblea Regional Europa entre els dies 20 i 22 d'octubre. Així ho ha anunciat aquest matí el conseller general i president de la delegació andorrana a l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia, Marc Magallon. La sessió, que inclourà dues jornades de reunions estructurades en diverses àrees temàtiques, comptarà amb la participació de més d'un centenar de persones, entre parlamentaris i personal funcionari. Durant la trobada també tindrà lloc una reunió de la Conferència de Presidents de la Regió Europa.

La temàtica escollida es farà pública quan sigui validada per la Conferència de Presidents, que se celebrarà a Jersey els dies 19 i 20 de maig. Magallon ha destacat que un dels aspectes que s'està plantejant és que els alumnes de batxillerat de l’Escola Andorrana i del Lycée Comte de Foix puguin assistir a alguns dels debats.

L'anunci ha coincidit amb la celebració del Dia Internacional de la Francofonia, on el Consell General ha fet un repàs, a través d'un vídeo, del seu recorregut per l'assemblea de la Francofonia des que hi va ingressar l'any 1983.