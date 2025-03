Amnistia per "oblidar" el cas BPA

Publicat per Dolors Moreno Creat: Actualitzat:

Xavier Jordana ha exposat aquest matí en una compareixença de premsa la solució que per encàrrec de la família Cierco proposa per posar fi al cas BPA: una proposició de llei d'amnistia que elaborin els grups parlamentaris i que suposaria "l'oblit" de totes les causes, també el reguitzell de querelles instades pels antics propietaris. Jordana ha defensat que es tracta d'una mesura constitucional i que no entraria en conflicte amb la separació de poders. També que podrien avalar-la els organismes internacionals que lluiten contra el blanqueig o els països veïns perquè una de les premisses que ha defensat és que la mesura "no pot ser per a clients del banc que hagin blanquejat".

Sonia Ruiz, també lletrada del bufet Jordana, ha apuntat que una amnistia "no és perdó, és l'oblit" i per "la reconciliació social". Jordana ha fet especial èmfasi en el patiment dels processats en la primera causa (i única) jutjada fins a la data i en què 10 anys després de la intervenció els tribunals segueixen saturats per les derivades del cas.

L'equip d'advocats ha parlat avui públicament per primer cop, però fa mesos que es reuneix amb institucions, entitats i amb el poder polític. Després del "cop de porta" inicial de Demòcrates la reunió més recent, tot just aquesta setmana, els ha generat una "percepció bona".