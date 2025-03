La tercera edició del 'Sex Code Femení' inclou activitats per a joves a partir de dotze anys

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La tercera edició del 'Sex Code Femení' arriba aquest any amb diverses novetats. Tal com ha avançat la presidenta de l'ADA, Mònica Codina, aquest dimecres durant la presentació, el cicle de xerrades sobre sexualitat —que aquest any inclourà un total de cinc activitats a partir del 4 d'abril i s'organitza únicament amb la col·laboració del comú de la capital— s'obrirà al públic mixt i a persones d'edats més joves, ja que s'inclouran activitats dirigides a joves a partir de dotze anys. A més, també es comptarà amb espectacles amb una major capacitat d'aforament. "Des de l'ADA entenem que el feminisme ha d'incloure els homes i ha de ser un espai de diàleg amb ells per afavorir el reconeixement i el respecte mutu. Només d'aquesta manera aconseguirem construir una societat igualitària" ha destacat Codina durant la presentació del cicle.

De fet, tal com ha subratllat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà d'Andorra la Vella, Maria Nazzaro, també present en l'acte, aquesta edició del cicle, que ja s'ha consolidat com un espai per entendre millor les relacions afectivo-sexuals on les dones joves poden parlar amb comoditat, desmitificar tabús i ampliar coneixements sobre sexualitat, continua perseguint l'objectiu de crear espais on es parli de temes que normalment costa molt trobar i que es pugui portar a l'opinió pública per poder debatre. "És molt important per seguir generant comunitats compromeses amb aquest tema" ha afirmat. "Penso que vam ser molt valentes fa tres anys en tirar endavant aquest projecte, ja que parlar de sexualitat no estava ben rebut a tot arreu. Crec que els tres programes han anat evolucionant molt i cada vegada també s'ofereixen més coses del que ens demanen els joves i del que la població, en general, crec que s'ha de parlar" ha assenyalat Codina.

Codina també ha puntualitzat que s'ha decidit rebaixar l'edat de dues de les conferències a dotze anys perquè, a aquesta edat, els joves ja comencen a tenir accés, a través d'internet i les xarxes socials, a la violència sexista. "És important començar a fer activitats a partir d'aquest any" ha remarcat la presidenta de l'ADA, qui també, davant d'una pregunta formulada per la premsa, s'ha referit a la realitat concreta del fet que els nois joves cada cop es decanten més cap a l'extrema dreta i rebutgen el concepte de 'feminisme'. "Penso que aquest discurs prové de partits d'extrema dreta. No vull negar que hi hagi una part de veritat en això, però crec que aquests discursos formen part de certs corrents ideològics i que s'està exagerant la situació més del que realment és" ha comentat Codina.

El plat fort de la programació, que constarà de dos tallers i tres xerrades, serà la presència de Samantha Hudson, que participarà en un podcast juntament amb Maria Barria, el qual tindrà lloc el divendres 11 d'abril a les 20 h a l'Auditori del Centre de Congressos de la capital. En aquest sentit, pels joves de dotze anys, s'ha programat, d'una banda, la conferència 'El plaer de la meva vida' (4 d'abril a les 19 h a la Sala d'Actes del Centre Cultural La Llacuna) -en què es tractaran temes com la sexualitat, l'orientació, les infeccions de transmissió sexual, els embarassos i l'amor romàntic- i, d'altra banda, el podcast 'Quin gust coneixer-me!' (7 de maig a les 16.30 h al Rusc) -on una llevadora i una psicòloga parlaran de la importància de l'autoconeixement i de la sexualitat-. A més, el cicle també inclou un taller per reflexionar sobre el benestar corporal a través de la creació i manipulació de l'argila, a càrrec de FangLab (9 de maig a les 20 h al Rusc), i una xerrada per qüestionar el model del "bon sexe" influenciat per la pornografia (23 de maig a les 20 h a la Sala Consòrcia del Centre de Congressos d'Andorra la Vella).