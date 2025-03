Una resident guanya 100.000 euros al mes amb OnlyFans

Una creadora de contingut d’OnlyFans que resideix al Principat va declarar que al mes pot guanyar “més o menys uns 100.000 euros”. Ho va fer en el programa Fuera de Cobertura, del canal de televisió espanyol Cuatro. La noia va explicar que fa dos anys que resideix a Andorra i que disposa de dos comptes bancaris. “En el dels Estats Units tinc 125.000 euros i a l’espanyol, 2.400”, va afirmar la noia.

A Espanya tributaria un 50% d’aquests ingressos, segons va esmentar un economista del país al programa, mentre que a Andorra paga el 10%. “Molts veuen en aquest estalvi fiscal més diners per invertir o consumir”, va comentar l’expert.

En l’emissió també es va abordar el tema de l’habitatge a Andorra i la dificultat per adquirir vivendes a un preu assequible. El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va ser entrevistat per parlar sobre aquesta qüestió. Ubach va proposar establir un índex de preus per metre quadrat que no superi els vuit euros i va plantejar que, en el cas de promocions immobiliàries que incloguin diversos habitatges, almenys el 30% d’aquests pisos haurien de ser destinats a la població andorrana, com a mesura per garantir l’accés a l’habitatge per als residents locals.