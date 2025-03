Nova campanya de vacunació contra la llengua blava al bestiar boví i oví

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministeri d'Agricultura ha posat en marxa una nova campanya de vacunació preventiva contra el virus de la llengua blava, arran de l'aparició de nous serotips d'aquesta malaltia a França. L'objectiu principal, segons ha explicat el ministre Guillem Casal en la roda de premsa posterior al consell de ministres, és "anticipar-se per minimitzar l'impacte de la malaltia, sobretot en la productivitat".

Per dur a terme aquesta acció preventiva, l'executiu destinarà 6.624 euros a l'adquisició de vacunes de recordatori pels serotips 4 i 8, així com noves dosis pel serotip 3. Pel que fa al serotip 3, es distribuiran unes 2.400 vacunes per al bestiar boví, ja que s'administraran dues dosis en un interval de 21 dies, i entre 1.500 i 2.000 dosis per al bestiar oví. Per als serotips 4 i 8, es disposarà de més de 1.200 dosis per al bestiar boví i entre 1.500 i 2.000 per al bestiar oví, segons ha assenyalat el ministre Casal.

La campanya de vacunació es durà a terme coincidint amb el període de sanejament del bestiar, quan encara es troba tancat a les corts, per tal que en el moment d'iniciar la transhumància al juny, els animals estiguin plenament vacunats. A més, l'equip tècnic veterinari ha establert que només es permetrà l'entrada en règim de transhumància de ramats estrangers que hagin estat prèviament vacunats, amb l'objectiu de reduir el risc d'infecció a la cabana ramadera nacional. A més de la vacunació, el Govern també ha acordat el subministrament gratuït de productes desinsectants per a les instal·lacions i equipaments ramaders, com a mesura addicional per controlar la transmissió de la malaltia.