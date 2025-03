Les assegurances hauran de ser més transparents amb el client

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La informació que reben els clients de les asseguradores haurà de ser més transparents, segons recull la modificació de la llei del de contracte d'assegurances i reassegurances que ha aprovat avui el consell de ministres. La normativa, que fixa la regulació de les assegurances de vida, d’accidents, de malaltia i assistència sanitària, i contra danys, estableix el format i la documentació que ha de contenir el contracte d'assegurança i les seves modificacions, així com la informació que cal lliurar al prenedor abans de la subscripció del contracte d'assegurança. La nova normativa també defineix les regles per una correcta avaluació del risc i les normes que regulen els drets i les obligacions dels assegurats i de les companyies.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha exposat que la nova llei estableix un període d'adaptació d'un any per les asseguradores, des de l'entrada en vigor del canvi, i tenen un marge de cinc anys per adequar la informació dels contractes vigents que donen al client. Tot i això, els contractes actuals caldrà que se signin de nou.

La nova normativa "pretén contribuir a augmentar la confiança en el sistema assegurador i millorar la competitivitat del mercat andorrà en relació amb els països veïns", segons ha destacat Casal. El ministre ha remarcat que es tracta d'una modificacio tècnica que suposa un reforç per la seguretat jurídica i una millora per al desenvolupament d'aquest àmbit financer, i s'ha consensuat amb el sector.