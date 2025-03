L'adaptació al canvi climàtic centrarà la jornada de l'energia i les ciutats sostenibles

Publicat per Agències Encamp Creat: Actualitzat:

Com ens adaptem al canvi climàtic? Aquesta és la reflexió que posa sobre la taula Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) per a la 4a Jornada de l’Energia i les Ciutats Sostenibles. L'esdeveniment, que se celebrarà el 3 d'abril a Sant Julià de Lòria, comptarà amb diferents taules rodones per tractar una de les problemàtiques més cabdals que s'enfronta actualment el planeta Terra, el canvi climàtic. 'De la crisi climàtica a l'acció: com ens hi adaptem', és la temàtica escollida enguany per la companyia elèctrica, ja que és un "repte que preocupa a les empreses i a les administracions i depèn de nosaltres de com ens hi adaptem", ha destacat el director general de FEDA, Albert Moles, durant la presentació de la proposta.

"Són molt importants pel futur del desenvolupament econòmic del país, ens permetran intercanviar idees amb altres territoris i amb idees inspiradores del nostre propi territori", ha destacat el cap de comunicació corporativa de FEDA, Jordi Domingo, sobre la importància de les jornades. Per FEDA es tracta d'una temàtica escollida a propòsit perquè "és un tema clau pel futur de l'empresa", ja que "l'energia està i estarà molt impactada pel canvi climàtic", ha asseverat Moles. Per aquest motiu s'ha optat per aquest tema i portar-lo a debat amb diferents experts.

FEDA ha tornat a unir forces amb el comú de Sant Julià de Lòria i amb l'Empresa Familiar Andorrana per organitzar aquesta edició. Durant tot el matí a la sala Sergi Mas hi haurà diferents ponències que es dividiran en dos grans blocs. La primera d'elles se centrarà en la mitigació dels gasos d'efecte hivernacle i l'altra girarà al voltant de l'adaptació al canvi climàtic. Des de la corporació tornen a col·laborar amb l'esdeveniment perquè "serà un moment de compartir millores i aspectes que hem fet malament uns i altres i aquest moment de col·laboració i entesa és molt important per Sant Julià, per això ens agrada que sigui l'espai de reflexió de mitigar el canvi climàtic", ha esmentat la consellera de Turisme del comú de Sant Julià de Lòria, Judith López. "El canvi climàtic ens afecta a tots i les solucions que podem aportar han de ser col·lectives i globals", ha afegit López.

L'EFA també estarà present a la proposta d'enguany. De fet, tres empresaris vinculats a l'entitat empresarial participaran en alguna de les taules rodones. "Explicaran en el seu àmbit quines són les polítiques internes que estan adoptant per una major eficiència energètica de la seva activitat", ha comentat el secretari tècnic de l'EFA, Joan Tomàs. En aquest sentit, Tomàs ha destacat que "hi ha un compromís empresarial" amb el medi i espera que l'activitat "pugui despertar adhesions d'altres entitats perquè en el futur ho puguem fer créixer".

S'obrirà l'esdeveniment amb una ponència que servirà per contextualitzar en quin moment es troba el planeta actualment i com està afectat pel canvi climàtic. Aquesta es portarà terme amb col·laboració de la Fundació Terra i el Centre de Recerca Ecològica (CREAF). Un cop finalitzi, començarà el primer dels dos blocs, el de la reducció de les emissions dels gasos d'efecte hivernacle, que impartirà el professor de la Universitat de Lleida, Víctor Resco. A continuació es donarà a pas a dues taules rodones. La primera, sobre com les administracions públiques ajuden a reduir les emissions. Hi participaran el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat del Govern, David Forné, i el director general de Polítiques de Muntanya de la Generalitat de Catalunya, Carlos Guàrdia. "A Andorra la principal font d'emissions de gasos d'efecte hivernacle és el transport, però en el món també és l'energia i aquí tenim objectius ambiciosos recollits tant en la Litecc i el full de ruta de FEDA, per això volem dedicar temps a parlar d'aquestes polítiques de descarbonització", ha afirmat Domingo. A la segona hi intervindran representants de la societat civil perquè es volen plasmar iniciatives ciutadanes que estan liderant reduccions d'aquestes emissions.

Després s'entrarà al segon i últim bloc sobre les adaptacions dels efectes del canvi climàtic. "Segons un estudi del centre de resiliència de la Universitat d'Estocolm, ja hi ha fronteres que hem sobrepassat, com la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera o la integritat de la biosfera, hem sobrepassat determinats límits i llavors ens hem d'adaptar, i per això volem veure amb els experts què s'ha de fer per adaptar-nos-hi", ha detallat el cap de comunicació corporativa de l'empresa elèctrica. Es comptarà amb la presència del director de noves infraestructures de FEDA, Jordi Travé, i amb l'expresident de l'Associació de Municipis Eòlics de Catalunya, Carlos Gibert, per tractar una primera taula rodona sobre l'energia. Finalment, el darrer col·loqui tindrà representants d'empreses andorranes com el director de màrqueting de Grandvalira, David Ledesma; la general manager de Perfumeries Júlia, Judith Novo; i el responsable comercial de Becier Vehicles, Guillem Azcurra. "Esperem que durant el matí es debati i es parli de solucions de tots aquests reptes que hem comentat", ha conclòs Domingo.