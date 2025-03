La justícia gratuïta s'amplia per defensar les víctimes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrada gratuïta cobrirà a qualsevol persona que vulgui ser acusació particular perquè ha estat víctima d'un delicte. L'ampliació de la justícia de franc s'ha aprovat avui amb la modificació reglamentària que el consell de ministres ha tirat endavant per adaptar la normativa a la realitat actual. El ministre Guillem Casal ha especificat que fins ara quan la Fiscalia exercia l'acusació pública les víctimes no podien demanar l'assistència lletrada gratuïta, tret dels delictes de violència de gènere i tràfic d'ésser humans, i ara es podrà fer tot i que hi hagi representació del ministeri públic a la causa. I ha recalcat que ara "es donen els mateixos drets a les víctimes que als agressors", que podien demanar un advocat de justícia gratuïta per tot tipus d'infracció. Casal ha indicat que per evitar abusos es fixa un topall de tres defenses de justícia gratuïta per any.

El consell de ministres ha aprovat a més augmentar un 7,5% la remuneració que perceben els advocats quan estan de guàrdia o quan treballen al torn d'ofici, i que va a càrrec de les finances públiques.