La fallida d'Assegurances Generals ascendeix a més de 80 milions d'euros

La fallida d'Assegurances Generals SA i Carlemany SA, ascendeix a més de 80 milions d'euros, comptabilitzant els crèdits declarats i acceptats, dels quals es podrien recuperar 49 milions d'euros en funció dels resultats de les subhastes i vendes que s'haurien de realitzar. Així s'ha informat aquest matí en l'assemblea de creditors que ha tingut lloca la Sala Magna de la Seu de la Justícia, i que ha comptat amb la presència de representants legals, administradors concursals i els creditors implicats en el procés, el qual afecta a més de 500 persones.

Gràfic de la situació a 28 de febrer del 2025CSJ

En la sessió s'ha exposat la base jurídica del procediment, i s'ha informat sobre l'estat del procés, incloent-hi la situació dels crèdits i la seva viabilitat de cobrament. També s’ha presentat l’inventari d’actius i dels fallits de l’empresa i s’ha exposat l’estat de la liquidació.

L'administració judicial ha treballat en la recuperació d'actius, reducció d'estructura i gestió de litigis en diversos països per protegir els interessos dels creditors, amb un cost acumulat en els darrers 5 anys que ha quedat limitat al 0,26% de l'import de tots els crèdits de la fallida. En l'assemblea també s'ha informat de les gestions judicials realitzades, on s'ha parlat de la interposició de diverses accions judicials per a la recuperació d'actius a Andorra, Luxemburg i Espanya i l'execució d'embargaments sobre béns i comptes bancaris fallits.

Jordi Torrellas, representant de l’administracio judicial de la fallida d’Assegurances GeneralsFernando Galindo

Actualment, la liquidació d'actius està en curs, amb diverses subhastes programades i encara hi ha processos judicials oberts a Andorra i a l'estranger que podrien afectar la massa creditora. D'altra banda, s'ha informat que les pròximes fases del procediment impliquen peritar, subhastar i liquidar els actius restants de la fallida, així com finalitzar els procediments judicials pendents i determinar la viabilitat de noves accions legals. Finalment, s'ha acordat programar una nova assemblea de creditors pel 17 de setembre.