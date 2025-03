Els farmacèutics treballen per evitar el “trasllat forçós” quan un negoci tanca

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La nova junta del Col·legi Oficial de Farmacèutics (COFA) considera que és imprescindible i urgent redactar una nova llei d’ordenament farmacèutic per tal d’evitar “el trasllat forçós” d’aquells negocis que es veuen obligats a tancar –per una alça de preu del local, per desperfectes...– i no poden mantenir el negoci a la mateixa zona per culpa del reglament de distribució territorial de farmàcies (cada farmàcia ha d’estar separada per una determinada distància). Jesús Robinat, nou president del COFA des d’aquest mes, sosté que cal preveure aquests casos especials: “La llei ordena les farmàcies dins del país per tal de garantir el servei a tota la població, però cal entendre que si un farmacèutic ha de tancar perquè li tripliquen el lloguer, aquest professional ha de poder mantenir la clientela.” Els farmacèutics, que han de reunir-se amb el Govern el pròxim abril, també volen consensuar alguns aspectes de la nova llei del medicament que Salut redacta: “La norma actual és molt antiga, de final dels anys setanta. Cal actualitzar-la. La intenció de la junta és reactivar tots aquests temes.” La llei del medicament hauria de permetre resoldre “els problemes de distribució” d’alguns productes: “Molts no ens arriben perquè són de fabricants espanyols o francesos i Espanya i França se serveixen primer; després arriben aquí.”