Detingut un turista a Canillo amb cocaïna, tusi i 800 euros en efectiu

Les drogues i el diner decomissat per la policiaPolicia d'Andorra

Un turista de 37 anys que s'allotjava en un hotel de Canillo va ser detingut dilluns a la tarda per possessió de substàncies estupefaents. La intervenció policial es va produir arran de l'alerta donada per l'establiment hoteler, que va informar sobre el comportament estrany de l'home. A més, alguns clients van advertir d'una forta olor a marihuana que provenia d'una de les habitacions. Quan els agents es van presentar al lloc dels fets i van accedir a l'habitació, van trobar sobre la taula restes de cocaïna, embolcalls amb tusi i dues pastilles. Posteriorment, es va dur a terme un escorcoll més exhaustiu amb l'ajuda d'un guia caní i un gos policia, que va permetre decomissar un total de 4,47 grams de tusi; 0,96 grams de cocaïna; 17,46 grams d'una barreja de metamfetamina, heroïna i ketamina; dues pastilles d'èxtasi; sis dosis d'LSD i 800 euros en efectiu. L'home ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública