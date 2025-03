Controlades tres persones per conduir sota els efectes de l'alcohol

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Tres conductors han estat controlats per la policia per circular sota els efectes de l'alcohol. Es tracta d'un home, de 42 anys, a qui es va aturar amb una taxa d'alcoholèmia d'1,20; i un altre, de 55 anys, amb un positiu de 2,45. Finalment una patrulla va detenir un jove de 22 anys que conduïa a una gran velocitat per la General 2, a l'altura d'Incles, que va intentar fugir d'un control. La policia va aconseguir aturar-lo a Grau Roig, després d'una persecució i va donar un resultat d'1,04 grams d'alcohol per litre de sang. També es va detenir un no resident, de 44 anys, al Pas de la Casa per desobeir una ordre d'expulsió administrativa.