El Consell Superior de la Justícia renova la subscripció al portal LesLleis.com per 35.530 euros

El Consell Superior de la Justícia ha renovat la subscripció a la base de dades digital d'àmbit jurídic del portal LesLleis.com per un import total de 35.530 euros. L'empresa adjudicatària és A Un Clic, SLU. Així es fa públic aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), esmentant que el contracte té una durada d'un any, des de l'1 de gener del 2025 fins al 31 de desembre del present any, i que és renovable anyalment, amb l'acord previ del Govern, fins a un màxim de sis anys.