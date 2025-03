Ariadna Soto inaugura el cicle de conferències "El fascinant món de la física quàntica"

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Ariadna Soto ha inaugurat el cicle de conferències "El fascinant món de la física quàntica" a l'auditori MoraBanc, desvelant els mites i veritats de la física quàntica. La professora i doctoranda de la Chalmers University of Technology de Göteborg, Suècia, ha desmuntat mites i ha exposat les veritats sobre les tecnologies quàntiques davant d’un públic molt interessat i curiós, que va esgotar les places disponibles en pocs dies, segons explica MoraBanc. Amb un discurs divulgatiu i accessible per a tots els públics, ha explicat què és la física quàntica, com s’aplica en l’actualitat i quines possibilitats ofereix de cara al futur per millorar la vida de les persones.

Aquest cicle, impulsat pel professor de l’escola Àgora, Carlos Moreno, s’organitza amb motiu de la declaració del 2025 com a Any Internacional de la Ciència i la Tecnologia Quàntiques per part de les Nacions Unides.