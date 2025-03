Un 30% de la població adulta fuma cigarretes o productes de nicotina

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La proporció de fumadors majors de 18 anys frega el 30% de la població, segons una enquesta realitzada a 400 residents. De fet, són consumidors d’algun producte de nicotina, perquè a banda de cigarretes també s’ha interpel·lat sobre alternatives com ara dispositius per escalfar tabac o cigarretes electròniques. El tabac convencional és el que consumeix la majoria, però segons es desprèn dels resultats de l’informe elaborat pel centre de càlcul Odec per a la tabaquera Philip Morris, el 43,2% dels consumidors asseguren haver usat també alternatives sense fum com ara dispositius per escalfar tabac (22,8%) o cigarretes electròniques (18,6%). I els dispositius per escalfar tabac són emprats de manera exclusiva pel 10,1% dels consumidors, mentre que el 6,7% utilitza únicament cigarretes electròniques. L’estudi exposa que el 34,5% dels enquestats creuen que la nicotina és el més nociu de fumar.