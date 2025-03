El rugbi se sent “manipulat” i “enganyat” per l’FC Andorra

“Decebuts”, “manipulats”, “ofesos”, “no respectats” o “enganyats”, així s’ha sentit el món del rugbi del país per part de l’FC Andorra, i concretament, del seu propietari, Gerard Piqué. Així va verbalitzar-ho ahir el vicepresident de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) en una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV, en què va reiterar que la posició unitària del món de l’oval (tant federació com VPC) és tornar després del 30 de juny a l’Estadi Nacional amb gespa artificial, ja que “si tornem a cedir el Nacional hauríem de tancar el rugbi”. De fet, Calvó té força coll avall que “se segueix el full de ruta traçat” tal com se li va comunicar fa uns dies a l’última reunió amb Govern, però a la vegada té la mosca darrere de l’orella perquè “es detecten alguns moviments per l’esquena”.

“Nosaltres tenim la impressió que Piqué no ens ha respectat mai, ni ell ni la seva directiva” Albert Calvó, Vicepresident de la FAR

Deixant el director esportiu i general Jaume Nogués al marge, a qui considera “com a únic interlocutor vàlid”, el vicepresident de la federació va explicar que “nosaltres tenim la impressió que Piqué no ens ha respectat mai, ni ell ni la seva directiva”, i va agregar que “només hem rebut un menyspreu sistemàtic cap al rugbi i també envers el Govern que els ha donat suport”. Encara sobre el màxim accionista del club, va assenyalar que “ha vingut aquí a dir que jo munto un estadi i mentrestant estaré a l’Estadi Nacional, però de moment no ha muntat cap estadi i l’únic que ha fet és criticar, criticar i criticar”. Encara sobre el propietari de l’entitat, a Calvó li va “decebre la seva actuació perquè va ser desagradable” quan va queixar-se de l’estat de la gespa de l’Estadi Nacional, a més de mostrar-se contrariat també “per com va carregar contra el Govern que s’ha passat tres anys ajudant-los”. Calvó va carregar contra l’entitat i el seu propietari i els projectes de nous estadis que el club ha provat de fer a Encamp i a la Borda Mateu. “Tot el que puguin explicar no m’ho crec perquè mai han tingut la intenció de marxar de l’Estadi Nacional”, va assenyalar, a més d’assegurar que “si algú ha vist plànols, jo no els he vist mai, són obres que no han existit ni existiran, i si hi ha una prova que existeix algun projecte em menjaré les paraules”.

“El que puguin explicar no m’ho crec perquè mai han tingut la intenció de marxar” Albert Calvó, Vicepresident de la FAR

Més enllà dels atacs a l’FC Andorra, Albert Calvó també va passar la pilota a la teulada de Govern, de qui considera que “ara ha de dir si el rugbi definitivament desapareix en benefici de l’FC Andorra o si recupera l’Estadi Nacional, i l’FC Andorra pot seguir el dia a dia a l’estadi de la FAF”, a més d’afirmar que “jo seré la solució que Govern em demani ser, però el seu marge de maniobra és estret perquè Govern no té infraestructures que no siguin l’Estadi Nacional o el camp del Centre de Tecnificació”, descartant així la possibilitat de seguir a Encamp “perquè no podem fer més concessions, no tenim més marge de maniobra, la cònsol necessita un camp i nosaltres també un per jugar”. En tot cas, va deixar clar que “tots tenim un conveni i sabem on anem a morir, per tant, no hem de renegociar res”. Encara sobre l’executiu, el vicepresident de la federació no comparteix que Govern pugui pagar part del lloguer de l’estadi de la FAF a Encamp perquè hi jugui l’FC Andorra i va afirmar que “no em sembla bé perquè el país té altres prioritats”.

“Estem en un vaixell que tira cap al mar, però per darrere hi ha taurons que van voltant” Albert Calvó, Vicepresident de la FAR

Sobre com acabarà tot plegat, i tot i el conveni, Calvó no se n’acaba de refiar del tot perquè “estem en un vaixell que va tirant cap al mar, però veiem que per darrere hi ha taurons que van voltant”, i tot i no voler dir noms, va considerar que “hi ha actors que encara no han participat en la festa, però crec que Govern té la idea ferma i estic convençut que complirà els pactes”, abans de cloure que “fins que no vegi la gespa artificial col·locada i vegi que hi ha una baldeta que no es pugui treure no m’ho creure. Fins llavors estarem amb la incertesa”.

“Tots tenim un conveni i sabem on anem a morir, per tant, no hem de negociar res” Albert Calvó, Vicepresident de la FAR