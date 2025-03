La renovació del passaport ja es pot fer a les ambaixades de París i Madrid

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els andorrans poden fer la renovació del passaport i demanar un duplicat a les ambaixades de París i Madrid des d'aquesta setmana. El Govern remarca que aquesta gestió a l'estranger suposa "un salt qualitatiu en el servei" i evita haver de fer desplaçaments al Principat dels nacionals que resideixen fora. La tramitació a les dues legacions diplomàtiques es pot fer per la implementació d'un sistema informàtic que disposa de la tecnologia per captar dades biomètriques, i el passaport físic s'entrega passats uns dies. Dos nacionals l'han renovat ja a París i un altre a Madrid.

L'executiu destaca que la tramitació s'ampliarà a l'ambaixada de Nova York i recalca que forma part del procés per digitalitzar l'administració que s'està aplicant a diferents departaments. El Govern ha informat que a més s'han renovat les cabines fotogràfiques de Tràmits que s'utilitzen per fer les fotografies del passaport amb nous aparells amb funcionalitats més senzilles i eficients. I els espais són adaptables per a infants i persones de mobilitat reduïda. Les cabines instal·lades als comuns es renovaran properament.