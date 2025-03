Jove Ballet d'Andorra s'endú set primers premis al concurs de dansa d'Espanya

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Jove Ballet d'Andorra va guanyar set primers premis en la fase regional del concurs nacional de dansa d'Espanya celebrat aquest cap de setmana a Mollerussa. Tres dels primers premis van ser en la categoria grupal i els altres quatre van ser per a Carla Gelabert a la categoria superior 1, per a Maria Condal a preparatori 2, per Amaia Ajona a elemental 2, i per a Ane Ajona a Mitjana avançat. Aquestes ballarines han passat a la següent fase, la nacional, que tindrà lloc a Burgos el proper mes de maig. Les ballarines Kyra Duró a categoria superior 1; Carla Babot a mitjana 1; Alma Lizarte a preparatori 1; Calista Compan i Olivia Babot a preparatori 2; Júlia Figuera i Clara Condal a elemental 2; i Carla Gelabert a fusió categoria 4, van aconseguir segons premis.