La incidència de la grip se situa per sota del nivell epidèmic

La incidència de la grip se situa per sota del nivell epidèmic per primera vegada després del pic, que es va assolir a la setmana 2. La taxa d’incidència del 10 al 16 de març (setmana 11) va ser de 12,93 casos per cada 100.000 habitants i el ministeri de Salut destaca que des de la quarta setmana es presenta “un descens progressiu en el nombre de casos declarats”.

Les mostres recollides als malalts indiquen que la setmana passada un 50% estaven contagiats per Rhinovirus/Enterovirus, seguides d'Adenovirus i VRS amb un 25% cadascun. Els registres de Salut del global d’infeccions respiratòries agudes han deixat una taxa d’incidència de 125,73 casos per 100.000 habitants en l’última setmana, valor inferior respecte a la setmana anterior, mantenint la tendència a la baixa de les darreres 8 setmanes.