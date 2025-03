El Govern promet una millora del 10% al salari base dels cossos especials

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern ofereix un augment del 10% als salaris base més baixos als cossos especials. Tots aquells uniformats que es trobin a les bandes més baixes, els que estiguin percebent una remuneració per sota del 90%, veuran augmentat el sou uns “150 euros”, tal com va explicar el representant dels uniformats, Jordi Solé. Aquesta voluntat va sortir de la reunió que van mantenir els funcionaris amb el Govern i l’empresa que va realitzar l’informe per avaluar les retribucions dels cossos especials.