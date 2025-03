Espot admet que no hi haurà liberalització total dels lloguers el 2027

El cap de Govern va avançar ahir que tot i les pròrrogues dels contractes de lloguer, “difícilment es podran mantenir” tal com estan concebudes ara mateix a partir del 2027 –quan s’acaba la protecció de la llei en vigor–, i que caldrà activar algun tipus d’intervenció sobre el mercat. “No es podran prorrogar les pròrrogues de manera generalitzada, però no es poden aixecar de forma generalitzada”, va assenyalar Xavier Espot durant l’entrevista que va concedir a l’espai Avui serà un bon dia, de Ràdio Nacional (RNA). El cap de Govern va precisar que el mercat de lloguer “hauria de seguir parcialment intervingut” i va exemplificar què podria tenir-se en compte a l’hora de dissenyar el futur dels contractes, des de l’antiguitat fins al nivell de renda de l’inquilí, “i fixar salvaguardes per no fer-ho de cop”. També va remarcar la importància de tenir índexs de referència per fixar els preus que es poden aplicar sota la premissa que no es pot cobrar el mateix per un lloguer a Bordes d’Envalira que si es tracta d’un habitatge al centre.

“Més del 80% dels llogaters ara estan protegits gràcies a les decisions del Govern” Xavier Espot, Cap de Govern

Espot va afirmar que és la protecció sobre la gran majoria de llogaters que impliquen les pròrrogues fins al 2027 el que incideix en el fet que les inscripcions al registre de candidats al parc públic de pisos assequibles es mantinguin en nivells baixos. “Més del 80% dels llogaters ara estan protegits gràcies a les decisions del Govern”, va defensar el màxim responsable de l’executiu, “i potser no veuen la necessitat d’inscriure-s’hi”. No obstant això, va avançar que hi haurà noves flexibilitzacions dels criteris per accedir als habitatges de titularitat pública, perquè inicialment “hem volgut ser estrictes”. Va recordar que ja s’han canviat els requisits per incloure els joves que es volen emancipar, que ara es tirarà endavant alguna mesura per afavorir els jubilats “i ho anirem veient”, perquè la vocació és que tots els pisos disponibles es vagin ocupant “i ho estaran perquè l’escassetat d’oferta clama al cel”.

“Vam pensar que seria ràpid i vam dir que al març podríem votar i ens vam equivocar” Xavier Espot, Cap de Govern

EL REFERÈNDUM

Sobre l’acord d’associació i el referèndum vinculant, va defensar que la consulta no es pot fer fins que conclogui el procés de ratificació per part de les institucions europees. Així que va evitar parlar de calendari: “Vam pensar que seria ràpid i vam dir que al març podríem votar i ens vam equivocar, i no tornaré a caure en el mateix error.” Espot va justificar que l’acord no ha estat signat encara per Andorra i la UE i que no es pot sotmetre a consulta popular un text que podria no ser el definitiu si els estats membres introdueixen canvis en la fase actual d’anàlisi a cada parlament. Va manifestar que els que “tenen pressa” perquè es convoqui són els que hi estan en contra i que l’objectiu d’aquestes formacions és que “DA i aquest Govern deixin de governar”. “No defugirem la consulta vinculant però si els terminis no arriben serà a la pròxima legislatura”, va asseverar.