Enric Tarrado tornarà a ser president de l'Automòbil Club

Enric Tarrado Vives tornarà a ser president de l'Automòbil Club Andorra, després que la seva fos l'única llista que es presentés al termini de la recepció de candidatures. D'acord amb els estatuts de l'ACA, això implica que les eleccions generals previstes per al pròxim dimarts 25 de març queden desconvocades. No obstant això, la candidatura haurà de ser ratificada per l’assemblea general ordinària que se celebrarà el mateix dia. La candidatura presentada per Enric Tarrado Vives, tindrà com a vicepresident a Patrick Pérez Pradere, i com a tresorera a Montserrat Capdevila Pallarés.

L'actual president ha explicat que "som socis i sòcies amb un compromís clar: continuar impulsant l’Automòbil Club d’Andorra al servei de la mobilitat de les persones, adaptant-nos als nous reptes i avançant-nos a les necessitats del futur. Mirant enrere, aquests quatre anys que finalitzen ara han estat un període intens, de creixement i transformació per a l’ACA. Hem afrontat reptes, hem evolucionat i hem consolidat el Club -ara amb més de 12.000 socis i sòcies-, com un referent en mobilitat, motorsport i serveis a les persones. Mantenim la il·lusió de continuar aportant el millor de la nostra experiència i el nostre temps al Club".