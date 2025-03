Els primers 60 anys d'història d'Ensisa, en un llibre

Publicat per Víctor González Soldeu-el Tarter Creat: Actualitzat:

El restaurant l'Àliga de l'hotel Nòrdic del Tarter ha acollit avui a la tarda la presentació del llibre '60 anys d'Ensisa. 1964-2024. Testimonis i vivències de l'estació de Soldeu-el Tarter'. El llibre recull les experiències de 18 persones vinculades a l'estació al llarg de la seva història, marcada per un moment clau: el 1993, any en què el comú de Canillo va passar a ser el soci majoritari de la societat, fet que va permetre fer les inversions necessàries per transformar Soldeu-el Tarter en unes de les estacions de referència en l'àmbit internacional.