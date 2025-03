Conferència sobre intel·ligència artificial i democràcia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats organitza una conferència oberta al públic sobre intel·ligència artificial i democràcia el pròxim dimecres 19 de març a les 19.30 hores a la sala d’actes del comú d’Escaldes. La xerrada s’emmarca en les divuitenes Jornades d’Humanitats, que se centren en la governança per un món de pau i el ponent escollit és el professor Daniel Innerarity, catedràtic de filosofia política i social, investigador Ikerbasque a la Universitat del País Basc i director de l’Institut de Governança Democràtica.

La xerrada abordarà l’impacte de les tecnologies digitals en la democràcia, centrant-se en el context global, on, segons Innerarity, cada vegada hi ha més decisions polítiques que s’adopten recolzant-se en procediments algorítmics i fins i tot delegant-los completament aquesta tasca. Per això, el ponent es planteja si la intel·ligència artificial (IA) resulta compatible amb la democràcia, com a forma d’organització de la societat de presa de decisions que pressuposa l’autogovern del poble.