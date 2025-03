La CASS incorpora Sergi Iglesia com a director de prestacions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Sergi Iglesia ha estat nomenat nou director de prestacions de la CASS en substitució d'Ignasi Arbusà, que es jubila després d'haver ocupat el càrrec des del 2016, segons informa la Seguretat Social. La parapública destaca que Iglesia acumula més de 20 anys d'experiència en la gestió de processos assistencials i de gestió sanitària perquè ha ocupat diferents càrrecs en aquest àmbit, com el de director gerent de la Fundació Salut Empordà des del desembre del 2022 i abans havia estat adjunt a la gerència i la secretaria tècnica de l'entitat. Arbusà es mantindrà en el càrrec fins al juliol per facilitar el relleu.

Iglesia ha assegurat que arriba a Andorra perquè "necessitava nous reptes professionalment i la CASS m'ha permès fer-ho en un projecte de gestió sanitària amb fites i objectius professionals de màxima exigència". El nou director de prestacions és diplomat en Infermeria, llicenciat en Psicopedagogia i doctor en Ciències Experimentals i Tecnologia per la Universitat de Vic. Tè formació especialitzada en gestió de centres i institucions sanitàries, en Telemedicina, en Documentació i Informàtica Sanitària i en gestió de processos. Sergi Iglesia va treballar durant vuit anys per a una empresa col·laboradora amb la seguretat social espanyola i és docent en gestió sanitària i transformació digital a organitzacions com EAE Business School i Unió Consorci Formació, segons detalla la CASS.