Vela pregunta per què es podrà contractar interins sense el diploma oficial de català

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, pregunta a Govern per què es podrà contractar interins sense el diploma oficial de català. La pregunta, que l'executiu haurà de respondre a la propera sessió del Consell General, ve arran de la modificació del Decret 339/2024 de regulació dels diplomes oficials de la llengua catalana del Govern d'Andorra, publicat el passat 13 de març. Per aquest motiu, Vela demanarà la justificació d'aquesta excepció, el nombre de places per cobrir mitjançant personal interí i a quins ministeris afecta aquesta modificació.

El text exposa que "esdevé necessari introduir una modificació i publicar un nou decret per habilitar que, únicament en el marc d’un procés de contractació de treballadors públics interins, de manera excepcional, per raons urgents, inajornables i d’interès públic es pugui nomenar personal interí sense acreditar que disposa del diploma oficial de llengua catalana corresponent al lloc de treball que escau cobrir".