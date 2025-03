Vela demana per la xifra de menors tutelats per l’Estat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una bateria de preguntes escrites al Consell General per conèixer amb detall la situació dels menors tutelats per l’Estat. En concret, ha sol·licitat la xifra actual de menors sota tutela, desglossada per edat i sexe, així com l’evolució d’aquestes dades durant els darrers cinc anys. A més, ha demanat informació sobre els terminis de tutela i els procediments seguits en cada cas. En la seva petició també demana pel nombre de famílies d’acollida que han culminat el procés d’adopció, una qüestió que posa el focus en la continuïtat dels menors en un entorn estable.