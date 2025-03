El ‘residu’ que ens va vestir

De les 72 tones de roba i material tèxtil divers que van arribar a les mans de Càritas l’any 2023, aproximadament un terç és el que es va aprofitar internament. Les dades constaten que se’n genera més sobrant del que es pot reutilitzar, i per això s’han endegat accions paral·leles per poder donar sortida a material que majoritàriament es troba en bon estat. Perquè, malgrat que després sempre hi ha excepcions, la premissa que sol·licita l’entitat és rebre peces tèxtils que pugui aprofitar alguna altra persona. Després hi ha totes aquelles que els usuaris rebutgen perquè ja no estan en bon estat i per a les quals s’han reforçat els punts de recollida comunal, dirigits a la seva gestió. Les dades constaten, doncs, l’impacte del residu tèxtil.

“L’acord amb Càritas d’Urgell fomenta la reutilització de roba i crea llocs de treball” Anna Villas, Presidenta de Càritas



La recopilació de xifres del 2024 encara està pendent de tancar –de la mateixa manera que les del Govern–, però la presidenta de Càritas, Anna Villas, no creu que difereixi gaire. El que sí que es va fer durant l’any passat va ser impulsar una col·laboració amb l’entitat germana de l’Alt Urgell enfocada en l’aprofitament de roba, però amb un segon incentiu, “crear lloc de treball”. L’acord consisteix que l’empresa d’inserció laboral de l’entitat urgellenca, Nougrapats, recull de forma periòdica l’excedent tèxtil al magatzem d’Andorra i s’ocupa dels tràmits duaners per després donar-li utilitat. A més, per mirar de créixer en reutilització, l’entitat està ampliant la botiga del carrer Alzinaret de la capital. Es guanyaran metres quadrats per exposar més producte perquè “estava molta atapeïda”. Villas va recordar que tenen usuaris derivats de la treballadora social, persones amb problemes econòmics a les quals es facilita roba de franc, però que “la major part” són compradors que apliquen en el seu dia a dia la sostenibilitat, els que defugen del fenomen de la fast fashion. Adquirir la roba a Càritas suposa, a més, contribuir al projecte social. A banda de la botiga, hi ha el rober a l’avinguda Tarragona, que fa de magatzem i també de comerç. Allà hi havia guardats un 13% de les 72 tones recollides el 2023 per afrontar eventuals situacions d’emergència. I es va enviar per als damnificats de la dana de València. El cercle del destí de les 72 tones es va tancar amb un 33% que es va exportar per reutilitzar i el 22% que es va convertir en residu.

Càritas rep donacions directes i recull dos cops per setmana els quatre contenidors ubicats entra la capital i Sant Julià. També s’ha ampliat la xarxa comunal de contenidors per mirar de recuperar el màxim possible de residu tèxtil i que no acabi a la brossa comuna. Ja l’any 2023 la implantació de nous punts de recollida va provocar que les tones recuperades s’enfilessin fins a les 41,4. Un any abans havien estat 36,2 tones i 14,6, el 2021. Els plans passen per donar més cobertura de punts de recollida aquest 2025. La que no es pot reciclar o reutilitzar (un 5%) va acabar al centre de tractament.