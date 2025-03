El pes espanyol en les importacions es redueix cinc punts en un exercici

Publicat per Gerard del Castillo Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El pes d’Espanya en l’origen de les importacions es manté en un any 2024 marcat per un increment més moderat de la inflació respecte al 2022, en què el valor total de les mercaderies comprades a l’estranger ha passat de 1.843 milions d’euros fa dos anys a 1.838 milions l’any passat, un descens mínim del 0,27. Les dades del 2024 indiquen que el 59,1% del total dels diners emprats a importar productes es van pagar a proveïdors espanyols. El 2023 aquest pes va ser del 64,3%, que representa una caiguda de 5,2 punts. La supremacia dels productes importats d’Espanya continua des que a inicis dels anys 90 va superar les importacions franceses, però el 2024 destaca per una caiguda que feia molts anys que no es produïa. El segon país amb més pes respecte a les importacions continua sent França, que enguany ha aconseguit frenar la sagnia que havia patit les darreres dècades. El 10,8% de les mercaderies que es van importar l’any passat van venir de França, un 0,3% més que el 2023. El 2022, a tall d’exemple, el seu valor representava l’11,3%.