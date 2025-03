L'IPC baixa quatre dècimes fins al 2,3% al febrer

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La variació anual de l'IPC durant el mes de febrer s'ha situat en el 2,3%, el que representa quatre dècimes menys del 2,7% registrat al gener, segons publica Estadística. Els principals grups que han fet disminuir la inflació han estat el de transport, que presenta una disminució de nou dècimes, situant-se al 0,7%, a causa de la disminució dels preus dels carburants i els lubricants; el d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, que presenta una disminució de tres dècimes (3,3%) per un creixement menor dels preus del lloguer de l'habitatge; i el grup de vestit i calçat, que mostra una disminució d'un punt (3,4%) per la disminució dels preus de la roba.

Per contra, el principal grup que ha fet augmentar la inflació ha estat el d'aliments i begudes no alcohòliques, que presenta un augment d'una dècima (2,2%) degut, principalment, a l'augment en el preu dels llegums i les verdures.

Pel que fa a la inflació subjacent -variació de l'IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos-, durant el febrer s'ha situat en el 2,7%, una xifra que se situa quatre dècimes per sobre de l'IPC registrat. Quant a la resta dels grups especials, cal destacar la disminució de la variació anual dels índexs de preus dels productes petroliers, que passen del -0,9% al -3,6%.

En comparació amb els països veïns, l'IPC d'Espanya durant el febrer ha estat del 3%. S'incrementa una dècima respecte a la variació registrada al mes de gener. Aquesta evolució és deguda principalment, al grup de l'habitatge, com a causa de l'augment dels preus de l'electricitat, enfront del decreixement al mateix mes del darrer any. Per l'altre costat, entre els grups amb una influència negativa destaca el de transports, a causa de la disminució dels preus dels carburants i lubricants, els quals pugen en grau més baix que al febrer del darrer any.

Per la seva banda, l'IPC de França del febrer s'ha situat en el 0,8%. La xifra disminueix nou dècimes respecte de la variació registrada al mes de gener. Aquest comportament de la inflació és causat, principalment, pel fort decreixement dels preus de l'energia, i la desacceleració dels preus dels serveis, dels productes manufacturats i del tabac. Per l'altra banda, els preus dels aliments han incrementat lleugerament, ja que pugen en grau més alt que al febrer del darrer any