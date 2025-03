L’Assemblea Nacional insisteix a controlar la indústria del tabac

Un grup de diputats francesos ha tornat a presentar a l’Assemblea Nacional una proposició de resolució europea que busca aplicar estrictament el Protocol de l’OMS contra el comerç il·lícit de tabac. Aquesta iniciativa, que ja va ser objecte d’atenció prèviament, posa el focus en el sobreaprovisionament de països veïns, com Andorra, i planteja establir quotes màximes de distribució per evitar que el tabac venut fora de França acabi alimentant el mercat paral·lel dins de les seves fronteres.

Segons el text de la resolució, prop del 30% del tabac consumit a França prové del mercat paral·lel, i d’aquest volum, la meitat es deu a compres transfrontereres en punts de venda situats en països limítrofs com Andorra, Luxemburg, Suïssa, Itàlia, Bèlgica i Espanya. Els diputats denuncien que els fabricants de tabac sobreproveeixen aquests mercats amb més producte del que realment necessiten per al seu consum intern, cosa que permet que una part significativa del tabac acabi sent comprada per consumidors francesos.

Per frenar aquesta situació, la proposta demana que s’apliqui íntegrament el Protocol de l’OMS, que va entrar en vigor el 2018, i que estableix mesures estrictes per controlar la cadena de distribució del tabac. La iniciativa planteja fixar quotes de lliurament per país, basades en el consum domèstic i amb una variació màxima del 5% anual, per evitar que es distribueixi més tabac del necessari als països veïns. A més, reclama reforçar els mecanismes de traçabilitat per assegurar que la indústria tabaquera no tingui cap control sobre el sistema de seguiment del producte, un aspecte que segons els diputats actualment no es compleix a nivell europeu.

El text subratlla que el tabac continua sent la primera causa de mortalitat prematura a França, amb 73.000 morts anuals, i que el mercat paral·lel suposa un cost fiscal de fins a 3.000 milions d’euros anuals per a l’Estat. En aquest context, els impulsors de la proposta consideren que limitar l’accés al tabac barat de països veïns pot ser una eina clau per reduir el consum i reforçar la lluita contra el tabaquisme.

La resolució insta el Govern francès a pressionar perquè aquestes mesures s’incloguin en la pròxima directiva europea sobre productes del tabac, amb l’objectiu que França es converteixi en el primer país de la UE a implementar un sistema de traçabilitat completament independent de la indústria tabaquera.