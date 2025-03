Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La indústria va ser l’any 2023 el sector amb major cost laboral quant a la remuneració dels assalariats, amb 38.825 euros per treballador de mitjana (32.731 euros l’any 2019) i l’agricultura el de menor cost amb 25.442 euros per assalariat (22.102 euros l’any 2019). La mitjana de tots els sectors enquestats suposa un cost en la remuneració dels assalariats de 31.671 euros per assalariat, respecte dels 27.090 euros per a l’any 2019, segons informa aquest matí el departament d'Estadística, tot apuntant que, en el detall de sectors econòmics, destaquen el sector informació i comunicacions, amb 45.636 euros per any i assalariat (40.440 euros l’any 2019).

Respecte als sous i salaris incloent la remuneració directa, primes i assignacions, els pagaments a plans d’estalvi, els pagaments per dies no treballats i en espècies s’observa una mitjana de 26.833 euros per assalariat (23.070 euros l’any 2019). Destaca com a gran sector la indústria amb 32.698 euros per persona (27.656 euros l’any 2019) i dins del sector serveis, informació i comunicacions, amb 37.118 euros/assalariat (33.169 l’any 2019).

Cal destacar a més que de mitjana el global de cotitzacions socials obligatòries i voluntàries, l’any 2023, ascendeix als 4.837 euros per assalariat (4.020 euros l’any 2019).

El cost laboral brut és de 32.205,53 euros el 2023 (respecte dels 27.467,76 euros en 2019). Si es resta les subvencions s’obté un cost net de 32.178,49 euros per treballador (27.449,28 l’any 2019). Pel que fa als costos laborals nets, les variacions entre els diferents sectors van oscil·lar entre els 25.484,22 euros per assalariat del sector agricultura, ramaderia, caça i silvicultura i els 46.169,67 euros d'informació i comunicacions.

Sectorialment, es detecta que el cost laboral per les empreses, segons la seva grandària, augmenta quan més gran és l’empresa.

Segons les dades, tenim que en termes generals les empreses van tenir el 2023 més rotació de personal que 2019. Van incorporar el 36% dels seus treballadors (21% l’any 2019), i van marxar voluntàriament o per acomiadaments el 31% d’assalariats (19% l’any 2019), la qual cosa suposa un saldo positiu de creació de llocs de treball, i una rotació del personal d’una tercera part. D’aquests assalariats disminuïts a l’empresa, el 2% ha estat acomiadat per l’ocupador (3% l’any 2019) i el 29% ha marxat voluntàriament (16% l’any 2019).

Una altra dada mostra que l’any 2023, el 83% dels assalariats tenen un contracte de treball indefinit (85% l’any 2019) i un 17% en tenen un de definit o de prova (15% l’any 2019). L'11% dels assalariats han vist una modificació de les seves condicions de treball i la majoria d’aquests ha vist una millora salarial per a l’any 2023.

Segons les dades anunciades per Estadística, el 80,7% de les persones ocupades el 2023 eren assalariades, concretament 33.896 enfront de les 8.100 (19,3%) que eren no assalariades. A més a més, cal destacar que entre els assalariats hi havia 318 aprenents. Respecte a l’any 2019, els no assalariats representaven el 17% amb 6.366 i els assalariats el 83% amb 30.408. Segons la tipologia, l’any 2023, hi ha un gran predomini dels assalariats de règim comú que representen el 88,2%, i els temporers i/o ocasionals representen el 8,9% del total d’assalariats. En comparació a l’any 2019, el pes dels assalariats de règim comú en percentatge s’ha incrementat quatre punts. En canvi, el pes dels temporers i/o ocasionals s’ha reduït tres punts.

Respecte al nivell educatiu dels assalariats, gairebé el 50% té estudis mínims obligatoris, el 15% tenen una formació professional, el 13% té estudis de batxillerat i el 22% estudis universitaris. L’any 2019 el 46% dels assalariats tenia estudis mínims obligatoris, el 24% una formació professional, el 12% estudis de batxillerat i el 18% estudis universitaris.

Pel que fa al grau d’antiguitat dels assalariats, l’any 2023, del total dels sectors enquestats, aproximadament el 45% fa menys de tres anys que està a l’empresa, el 30% entre 3 i 9 anys i el 25% fa deu anys o més. Els sectors on s’observa un grau d’estacionalitat més gran són hoteleria, activitats administratives i serveis auxiliars, i activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment. Respecte a l’any 2019, el 41% dels assalariats feia menys de 3 anys que estava a l’empresa, el 30% entre tres i nou anys i el 29% feia deu anys o més.

Quant a l’edat dels assalariats per aquest any 2023, s’observa que la majoria de treballadors estan concentrats, principalment, en tres franges d’edat, des dels 25 anys als 54 anys. Aquestes franges es reparteixen de forma uniforme, prop del 25%, cadascuna. En franges superiors, a partir dels 55 anys, es detecta una reducció del nombre d’assalariats. Pel que fa als més joves, aquests representen un 9% i destaquen en els sectors d'hoteleria, activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment i altres serveis.

Analitzant el total d’hores efectives treballades pels assalariats, es detecta que el 57,2% de les hores treballades són realitzades pels homes i la resta per dones per a l’any 2023. Això es justifica per una major presència de l’home a jornada completa dins del mercat laboral. Pel que fa a les hores a temps complet aquestes representen el 94,5% i a temps parcial el 5,5% del total. Pel que fa a les hores pagades l’any 2023, el 94% correspon a les hores a temps complet dels assalariats, el 5% a les hores a temps parcial i l'1% a les hores dels aprenents. Respecte a l’any 2019, el 93% corresponia a les hores a temps complet dels assalariats, el 5% a les hores a temps parcial i el 2% a les hores dels aprenents.

Pel que fa als dies festius pagats entre tots els assalariats a temps complet i a temps parcial, inclosos aprenents, s’observa que es paguen al voltant dels 30 dies festius pels diferents sectors, amb 29 dies de mitjana pel total de dies pagats per assalariat. Els sectors amb menys festius pagats són, amb 24 dies, l'agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, i amb 26 dies l'hoteleria i activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment.