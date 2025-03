Els incentius a la construcció de lloguer, a través d’una nova llei

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els incentius a la construcció de lloguer assequible per part de promotors privats es desplegaran, aquest any, a través d’una nova llei. Així ho va assegurar la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, fa uns dies. Marsol va afirmar que Habitatge té –o ha tingut– dubtes sobre la forma sota la qual s’ha de desenvolupar l’impuls fiscal, urbanístic i econòmic a la construcció de lloguer a preu raonable per part de privats: podrien ser ajudes integrades en un programa que es despengi de la llei òmnibus o podrien ser incentius regulats per una nova llei. Marsol va apuntar que “molt possiblement presentarem un projecte de llei”.