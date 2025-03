Detinguts quatre turistes per possessió d'estupefaents

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia va arrestar quatre persones durant el cap de setmana per possessió d'estupefaents. Divendres a les 16 hores de la tarda, a la frontera del riu Runer, un home turista de 33 anys que accedia al Principat amb un turisme particular va ser controlat en possessió de 0,9 grams d'èxtasi. L'home va ser arrestat per un delicte contra la salut pública.

Dissabte a les 16.40 hores, a la frontera del Pas, es van detenir tres dones turistes de 31,32 i 36 anys que accedien al Principat en un turisme i en possessió de 3,1 grams de MDMA; 1,2 grams de tusi; 2,2 grams d'èxtasi i 6 grams d'haixix, segons informa el cos de seguretat.

Controlat amb una taxa d'alcoholemia de 2,07

El cap de setmana, la policia va arrestar dos conductors, de 29 i 55 anys, amb taxes d'1,06 i 2,07 grams per litre de sang respectivament.

Arrestat per desobediència a una expulsió administrativa

Dissabte, a les 12.55 hores al Pas de la Casa, els agents van arrestar un home turista de 26 anys, per desobediència a una expulsió administrativa per un període de 3 anys.