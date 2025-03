Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un dels principals objectius de l’Andorra CREA –el mercat professional de propostes artístiques liderat per Cultura– és potenciar la contractació d’artistes andorrans a l’exterior. Per això, justament, es treballa intensament per acollir programadors estrangers. En aquest sentit, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, que ha presentat aquest matí la segona edició de l’Andorra CREA, que es durà a terme a l’abril, ha assenyalat que cal reforçar “la sortida exterior”, ja que “la producció cultural andorrana és rica i s’ha d’ajudar els artistes perquè es pugui veure fora tot el que fan”.

En aquesta segona edició (el mercat té una periodicitat biennal), ja s’han inscrit 16 programadors estrangers (de Catalunya i d’Aragó). El programa d’enguany inclou la presentació de 18 propostes d’arts escèniques i visuals (dansa contemporània, música tradicional, teatre familiar, escultura, fotografia, performance...). Del pressupost reservat de 235.000 euros, 100.000 es destinen a finançar els processos creatius dels artistes andorrans seleccionats i 40.000 a la seva contractació (“140.000 euros destinats íntegrament als creadors del país”, ha remarcat Bonell). La resta –uns 90.000 més– serveixen per cobrir despeses de producció, programació i comunicació. D’aquests 235.000 euros, 150.000 els aporta Govern i 84.000 arriben des dels diferents comuns (12.000 cada corporació).