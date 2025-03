Concòrdia demana pels plans de violència de gènere

Publicat per

Concòrdia va comunicar ahir que la consellera de la formació, Núria Segués, va presentar la setmana passada una bateria de preguntes escrites al Govern per conèixer al detall el funcionament dels protocols d’atenció a les víctimes de violència de gènere. La iniciativa es basa en l’increment de casos detectats en els darrers anys i la necessitat de garantir una assistència adequada.

Entre els punts destacats, Segués pregunta per la formació específica dels professionals que atenen aquests casos, especialment en situacions de violència psicològica sense proves materials evidents. La consellera també vol saber en quines situacions s’activa el Codi Lila i quins criteris es fan servir per proporcionar assistència a víctimes que no presenten denúncia.