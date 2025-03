Un centenar de dones rep ajuda per a la reproducció assistida

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les tècniques de reproducció assistida són finançades públicament des del gener del 2023. Des que aquesta mesura s’implementa, cent dones han pogut acollir-se a aquest finançament de la CASS. Així, segons les dades facilitades des de l’executiu, la parapública va rebre el 2023 un total de 74 sol·licituds de reproducció assistida, de les quals 53 es van atorgar i 21 no complien els criteris establerts per la reglamentació vigent. I pel que fa al 2024, es van rebre 63 sol·licituds, 47 de les quals es van atorgar i 16 no per no complir els requisits.