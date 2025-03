Caves Andorranes demanda França al Tribunal de la UE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) estudia un cas que podria tenir implicacions importants per a les empreses andorranes que comercien amb la Unió Europea. L’empresa Logística i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA, antiga Caves Andorranes SA, ha denunciat l’Estat francès per la negativa a retornar uns drets de duana que, segons al·lega, se li van cobrar indegudament entre 1988 i 1991 en les importacions de mercaderies des de tercers països a Andorra.

El conflicte es remunta a la política de les autoritats duaneres franceses, que en aquella època exigien que les mercaderies procedents de fora de la UE i amb destinació a Andorra fossin sotmeses a tràmits de despatx a lliure pràctica a França. Això implicava el pagament de drets de duana abans que les mercaderies poguessin continuar el viatge cap al Principat. Aquesta pràctica, però, va ser qüestionada per la Comissió Europea, que l’any 1991 va emetre un dictamen motivat en què concloïa que aquesta exigència incomplia la normativa comunitària. Com a resultat, França va suprimir aquesta obligació aquell mateix any, però no va establir cap mecanisme automàtic per retornar els diners cobrats de manera indeguda.

Els operadors andorrans afectats, entre ells Caves Andorranes, van intentar reclamar la devolució d’aquests drets de duana, però es van trobar amb obstacles legals i administratius. Les autoritats franceses van rebutjar la petició al·legant, d’una banda, que havien transcorregut més de tres anys des del pagament dels drets i, de l’altra, que no tenien una obligació d’identificar per si mateixes els afectats ni de calcular les quantitats que calia retornar.

Davant la negativa de França a efectuar la devolució, Caves Andorranes va portar el cas als tribunals francesos, que en diverses ocasions han donat la raó a l’administració duanera. No obstant això, la companyia andorrana ha dut la qüestió fins al Tribunal de Justícia de la UE, que ara ha d’interpretar si la normativa comunitària obliga els estats membres a retornar d’ofici aquests drets quan es descobreix que s’han cobrat indegudament.

L’empresa argumenta que la devolució no hauria de dependre d’una sol·licitud prèvia del comerciant, sinó que les autoritats franceses tenien el deure d’actuar d’ofici un cop van reconèixer que la seva pràctica vulnerava el dret comunitari. A més, sosté que no se li pot exigir que assumeixi la càrrega de demostrar quines quantitats li corresponen, ja que aquesta informació està en mans de la mateixa administració duanera.

En aquest context, l’advocat general del TJUE, Rimvydas Norkus, ha presentat les seves conclusions sobre el cas, que, tot i no ser vinculants, solen marcar la direcció de la futura sentència del Tribunal. Segons el jurista, la normativa comunitària estableix que els estats membres han de retornar d’ofici els drets de duana cobrats indegudament, però només si en el termini de tres anys descobreixen que aquests pagaments no estaven justificats. Això significa que França no estava obligada a fer la devolució de manera automàtica fora d’aquest període, però sí que tenia el deure de prendre mesures per corregir la situació dins del termini establert.

L’advocat general també critica la passivitat de les autoritats franceses en aquest cas i considera que, atesa la gravetat de la infracció, haurien d’haver fet més per identificar els afectats i facilitar la devolució dels imports. Així mateix, suggereix que, si la devolució ja no és possible per raons legals, els tribunals francesos haurien d’examinar si l’empresa andorrana té dret a una indemnització per danys i perjudicis per la mala praxi administrativa de França.

Ara, el Tribunal de Justícia de la UE haurà de dictar una sentència que determinarà si Caves Andorranes pot recuperar els diners abonats fa més de tres dècades i si França va incomplir les seves obligacions en matèria de bona administració.

Aquest cas és rellevant per a les empreses andorranes que operen amb la UE, ja que podria establir un precedent sobre les responsabilitats dels estats membres a l’hora de corregir errors administratius en matèria duanera. A més, obre la porta a possibles reclamacions similars d’altres empreses que es puguin haver vist perjudicades per pràctiques irregulars en el passat.

Si el Tribunal de Justícia resol a favor de Caves Andorranes, França podria veure’s obligada a retornar aquests drets de duana indegudament cobrats, la qual cosa podria beneficiar altres empreses en situacions similars. Per contra, si la sentència confirma la posició de l’administració francesa, es consolidarà la interpretació restrictiva del dret a la devolució d’ofici, limitant les opcions dels operadors econòmics per recuperar imports cobrats indegudament.

La decisió final del Tribunal de Justícia de la UE s’espera en els pròxims mesos.