Alerta per l’intrusisme en la venda d’esprais d’autodefensa

Els esprais d’autodefensa són un producte que cada vegada s’està comercialitzant a més botigues del país, fins i tot aquelles que no estan especialitzades en armes. Un fet que els professionals del sector denuncien i consideren perillós.

El gerent de l’armeria Font del Marge va explicar al Diari que els esprais de gas pebre “són de venda lliure tant en armeries com en altres comerços”, cosa que elimina un dels filtres pels quals haurien de passar els productes. Els controls dels quals va parlar l’encarregat van ser els del fabricant, que ha de garantir que el producte sigui de qualitat. Quant als de les duanes, va lamentar que no s’estan seguint, perquè “no es fa un control de qualitat d’aquesta substància, i alguna vegada ens hem trobat gent que trafica amb el producte”, va afirmar el botiguer, que va demanar més vigilància en el control de les importacions. On sí que es vigila, va afegir, és quan un particular vol passar d’Andorra a Espanya amb un esprai que hagi adquirit al Principat, ja que Espanya sí que regula aquest tipus de producte i només permet la comercialització de certs aerosols que hagin estat homologats prèviament.

El tercer i últim filtre seria el de les armeries, que com que són llocs especialitzats poden garantir la qualitat dels esprais i aconsellar bé els clients. Tanmateix, la venda lliure a qualsevol comerç ho impossibilita. “Parlo en nom de tots els armers si dic que hi ha intrusisme –per part de les botigues no especialitzades–, ja que nosaltres podem garantir que el que es ven no és perillós”.

Una opinió similar va tenir el gerent de l’Armeria Dolsa, que va asseverar que “totes les coses de defensa s’haurien de vendre en botigues especialitzades” a causa de la perillositat d’aquests objectes. Altres comerços, com l’armeria Sant Hubertus, van detallar que van deixar de comerciar esprais d’autodefensa precisament per la venda descontrolada que hi ha en altres botigues no especialitzades.

L’adquisició d’aquests esprais, segons va explicar un treballador de l’Armeria Andorrana, passa per demostrar que ets major d’edat i ensenyar algun tipus de carnet d’identitat sempre que la compra sigui d’un aerosol de més de 100 ml de capacitat, o es comprin més de tres esprais de menys de 100 ml. A partir d’aquí, qualsevol pot adquirir alguna d’aquestes armes d’autodefensa. El que no es pot fer, va detallar, és portar-lo pel carrer, sinó que ha de ser un producte que es guardi a casa, de la qual cosa s’informa des de les armeries.