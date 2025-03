La venda de locals comercials experimenta una pujada d’un 6%

El mercat immobiliari comercial continua mostrant una tendència alcista tant en els preus de venda com en els de lloguer. Segons l’últim informe de RID Analytics sobre el mes passat, el preu mitjà de venda dels locals comercials s’ha situat en 3.574 euros per metre quadrat i registra un increment mensual del 5,7%. Paral·lelament, la taxa mitjana de lloguer ha augmentat un 0,6%, fins a assolir els 15,1 euros per metre quadrat al mes.

Andorra la Vella es manté com el centre neuràlgic, amb els locals comercials en venda assolint els 4.140 euros per metre quadrat, mentre que Escaldes-Engordany lidera en el segment de lloguer amb 21,3 euros per metre quadrat al mes. Aquestes xifres reflecteixen la gran demanda en aquestes zones, especialment per l’alta afluència de turistes i la consolidació d’Escaldes com a referent comercial.

Pel que fa a la disponibilitat, el mercat de venda de locals comercials compta amb 178 immobles disponibles, en què destaca Andorra la Vella amb 59 ofertes i Encamp amb 42. El segment de lloguer, en canvi, es mostra més dinàmic, amb 233 locals disponibles i un creixement del 4% respecte al mes anterior. Això indica que els empresaris estan apostant per llogar espais comercials en lloc de fer inversions a llarg termini.

Aquesta tendència a l’alça també es veu reflectida en els preus de lloguer dels espais de coworking, que han augmentat fins als 317 euros mensuals de mitjana. Andorra la Vella encapçala aquest segment amb una tarifa mitjana de 356 euros per mes, mentre que Escaldes-Engordany ofereix preus una mica més assequibles i se situa en 266 euros mensuals.

El sector industrial, però, es manté com el segment amb preus més baixos. El lloguer d’espais per a producció i emmagatzematge presenta una taxa mitjana de 8,7 euros per metre quadrat, amb preus especialment competitius en parròquies com Canillo i Sant Julià de Lòria. En canvi, el comerç minorista registra valors clarament superiors que superen els 28 euros per metre quadrat en algunes de les zones més transitades d’Andorra la Vella.

A nivell comparatiu, els preus de venda de locals comercials a Andorra s’acosten als de ciutats mitjanes d’Espanya com Girona o Tarragona, però segueixen lluny dels preus de Barcelona o Madrid. En canvi, en termes de lloguer, Andorra supera moltes capitals provincials espanyoles.