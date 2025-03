Vela demana per la xifra de menors tutelats per l'Estat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una bateria de preguntes escrites per sol·licitar la xifra de menors tutelats per l'Estat que hi ha actualment, desglossats per edat i sexes. A més, també ha preguntat sobre quantes famílies d'acollida han tancat el procés d'adopció. Vela ha demanat pels menors tutelats per l'estat en els darrers cinc anys i els terminis de tutela.