L’AFA intervé en la reunió anual de la Network for Greening the Financial System

L’Autoritat Financera Andorrana va participar els dies 11 i 12 de març, telemàticament, en les reunions plenàries anuals de la Network for Greening the Financial System, així com en diverses sessions centrades en la sostenibilitat i les inversions responsables. Durant les trobades, es va posar en relleu la importància dels plans de transició per adaptar-se al canvi climàtic i el rol dels bancs centrals per facilitar els fluxos de capital cap a mercats emergents. Amb aquesta participació, l’AFA referma el compromís amb la sostenibilitat financera i el seu alineament amb les iniciatives internacionals per mitigar els riscos climàtics en el sector financer.